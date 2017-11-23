В поисках "черного лебедя": откуда придет новый финансовый кризис

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейшие мировые финансовые институты рисуют мрачные экономические перспективы: не за горами очередной финансовый кризис, который начнется уже совсем скоро. Так, например, Bank of Americа предсказал, что уже во второй половине 2018 года "бычий" тренд, который сейчас наблюдается на фондовом рынке США, достигнет своего пика, после чего последует мощный обвал, схожий с тем, что наблюдался в 1987 году. О том, что мы стоим на пороге нового экономического кризиса, в конце октября поведал и Deutsche Bank, указав на хрупкость банковской системы Италии и пузырь на рынке недвижимости в КНР. Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин проанализировал риски и рассказал РИА Новости о том, действительно ли сложились условия для нового финансового кризиса и откуда можно ждать неприятностей.

Фондовый рынок США

"Черный лебедь" — теория известного экономиста Нассима Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения. В итоге оно оказывается простым. Практика показала, что никто и никогда не может предсказать кризисы (это предполагает и сама теория), однако эксперты во всем мире регулярно пытаются это делать.

Говоря о грядущем крахе, в Bank of America ссылаются на такие показатели, как рост инфляции, ужесточение монетарной политики ФРС США, сворачивание QE (программы количественного смягчения) и всплеск волатильности на финансовых рынках. Аналитик банка Майкл Харнетт указывает и на то, что слишком высокие темпы роста заработной платы, которые будут обгонять инфляцию, приведут к падению корпоративных прибылей.

Такие условия в итоге могут стать причиной краха, подобного тем, что случились в 1987-м или 1998 году, считают в Bank of America.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

По мнению Нигматуллина, это очень спорные заявления, так сам по себе факт дальнейшего ужесточения монетарной политики не может привести к коррекции на финансовом рынке. Дело в том, что рынки обычно растут под влиянием двух факторов — стабильного экономического развития и низкой инфляции, что и наблюдается сейчас в США.

Если ФРС просто повышает ключевую ставку, это не должно вести (и, как показала практика, не ведет) к масштабной коррекции на фондовом рынке. Инвесторы в первую очередь ориентируются на инфляцию и экономический рост.

Таким образом, ужесточение монетарной политики не может стать триггером начала кризиса. Им способны выступить замедление экономического роста, ускорение инфляции либо внешнее негативное событие, например военные действия или так называемый черный четверг, когда ошибка ПО привела к активным продажам на рынке.

Наличие внешнего шока

Как указывает аналитик, чтобы спровоцировать мощный обвал рынка, нужен какой-то внешний шок. Когда активы стоят дорого, то становятся особенно чувствительными к такому влиянию.

© AP Photo / Richard Drew Теракт в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года © AP Photo / Richard Drew Теракт в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года

В целом это может быть любое значимое событие, например те же военные действия. Эффект будет сильнее, если негативные события наложатся друг на друга. В подобной ситуации может произойти снижение котировок и начнется делевериджинг: все рисковые активы начнут дешеветь по спирали. Это стандартное развитие кризиса.

В США сейчас низкая инфляция, что всегда поддерживает рост рисковых активов, как минимум на рынке акций. Темпы роста индекса S&P 500 на фоне всех ужесточений монетарной политики это подтверждают.

Долговые проблемы в Европе

Анализируя возможные источники нового кризиса, который захлестнет мир, в Deutsche Bank указывают на размер внешнего долга Италии и хрупкость ее банковской системы.

Как поясняет аналитик, эти факторы действительно несут риски, как и множество других, например неотыгранные последствия Brexit или нерешенные долговые проблемы стран Европы.

С другой стороны, власти предприняли определенные действия с целью компенсации подобных рисков. Например, в Европе это Базель III — ряд специальных требований к банкам, которые вводят контрциклические резервы. Благодаря им банковская система сейчас укрепляется и становится менее чувствительной к рискам.

Еще один подстраховывающий фактор — переход многих стран от валютного таргетирования к инфляционному, когда поддерживают не курсы национальной валюты, тратя резервы, а низкий уровень инфляции. Так, например, в России в 2014-2016 годах рубль ослаб и принял на себя внешние потрясения, поэтому ВВП снизился гораздо меньше, чем в 2009-м.

Пузырь на рынке недвижимости в Китае

Другим возможным источником кризисной волны эксперты Deutsche Bank считают пузырь на рынке недвижимости в Китае.

Нигматуллин указывает на то, что власти активно его "охлаждают": предоставляют очень большие скидки покупающим первую квартиру, однако для тех, кто приобретает недвижимость в инвестиционных целях, рынок очень жестко зарегулирован.

Ситуацию на китайском рынке недвижимости он считает не пузырем, а объективной необходимостью. "Там очень крупные города и высокая централизация, поэтому понятно, что в ряде случаев недвижимость дорожает", — поясняет он.

Поскольку за ситуацией следят, вряд ли стоит ждать такого же ипотечного кризиса, как в США в 2007 году: риски уже проработаны, а банки не выдают ипотеку ненадежным заемщикам.

Не в одну и ту же воронку

Ряд аналитиков все-таки видят риски в Китае, но с другой стороны. Сейчас развитие общественных институтов не соответствует экономическому прогрессу государства. Как эта проблема будет решаться, пока непонятно.

"В ближайшем будущем институты общества должны подстроиться под его более высокий доход и углубление интеграции в глобальную экономику. Когда начнется данная трансформация, может произойти отток капитала из Китая: инвесторы будут опасаться возможных проблем в этом направлении. Такие риски определенно есть, — указывает Нигматуллин.

Наибольшую вероятность возникновения "черного лебедя" эксперт видит в геополитических рисках, отмечая, что "пока они не просматриваются", но могут когда-то реализоваться.

Аналитик, впрочем, подчеркивает, что обычно финансовые кризисы не происходят по одним и тем же причинам: снаряд дважды в одну и ту же воронку не падает. Но это совсем не означает, что все будет хорошо.