Якутия направит 81 миллиард рублей на решение социальных задач

ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Бюджет Якутии 2018 года будет социально ориентированным; всего на решение социальных задач в проекте главного финансового документа республики заложено свыше 81 миллиарда рублей, сообщил глава Якутии Егор Борисов в ходе ежегодного Послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности.

"Бюджет 2018 года будет социально ориентированным. Насколько возможно, мы сделаем акцент на повышении заработной платы. На повышение зарплаты, которое в следующем году затронет около 58 тысяч бюджетников, Якутия дополнительно выделила 8,9 миллиарда рублей. На оплату труда работникам бюджетной сферы предусмотрено 74,7 миллиарда рублей, что составляет 43% общей структуры бюджета", — сказал Борисов.

По его словам, всего на решение социальных задач в будущем году будет выделено более 81 миллиарда рублей. Это прямые отчисления на развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, рынка труда и занятости, реализацию молодежной и семейной политики, социальную поддержку населения. Сюда же входит обеспечение жильём детей-сирот, строительство Якутского республиканского онкологического диспансера и новых школ.

На повышение качества жизни населения закладывается 15% бюджета — 26 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство жилья, обеспечение ЖКХ и сдерживание тарифов для населения в этой сфере, на северный завоз и охрану окружающей среды. В частности, в 2018 году планируется завершить строительство водозабора и водоочистных сооружений города Якутска. Еще 17,5 миллиардов рублей будут выделены на развитие региональной экономики, в первую очередь, сельского хозяйства.

При этом над наполнением доходной части бюджета "придется серьезно потрудиться", указал глава региона. Правительству республики поручено избегать "кассовых разрывов" вследствие возможного сокращения поступлений от налога на прибыль предприятий, в том числе, из-за нестабильности курса доллара, централизации части налога на прибыль, усиления налогового бремени предприятий нефтяной отрасли в виде налога на дополнительный доход и повышения НДПИ. Однако, и в этих условиях Якутия, которая по итогам 2016 года была включена в группу субъектов РФ с высоким качеством управления региональными финансами, постарается сохранить этот статус, отметил Борисов.

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