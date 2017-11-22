Воронежская область собрала рекордные для региона 5,5 миллионов тонн зерна

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Воронежские аграрии собрали с полей 5,5 миллионов тонн зерновых, установив рекорд для региона, сообщает в среду правительство области.

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10-14 дней позже среднемноголетних. Уборка началась во второй половине июля.

"В растениеводстве валовой сбор зерновых – 5 миллионов 508 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе, а это абсолютный рекорд за всю историю полевых наблюдений", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, валовой сбор сахарной свеклы составляет 5,814 миллиона тонн, а прогноз – не менее 6 миллионов.

Областные власти отмечают, что за 10 месяцев 2017 года в регионе увеличилось производство мяса — до 257,9 тысячи тонн (рост к прошлому году — 26 тысяч тонн, или 11%), молока – 486,3 тысячи тонн (рост на 31 тысячу тонн, или 7%), свинины – 127 тысяч тонн (рост 13 %).

Всего, по информации облправительства, на 1 ноября в Воронежской области произведено продукции сельского хозяйства на 160,3 миллиарда рублей (4,6% к соответствующему периоду 2016 года).

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