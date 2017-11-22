Стоимость нефти марки WTI превысила $58 впервые за два года

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цена нефти марки WTI в среду впервые с 1 июля 2015 года превысила отметку в 58 долларов на фоне данных Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,76%, до 57,83 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов индикатор поднимался до отметки в 58,03 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94% — до 63,16 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов API сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 6,356 миллиона баррелей, до 452,6 миллиона. Запасы дистиллятов, по данным института, снизились на 1,67 миллиона баррелей, бензина — выросли на 869 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,796 миллиона баррелей.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данные по запасам сырья за неделю от министерства энергетики США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 0,3%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 457,5 миллиона баррелей.

Инвесторы также обращают внимание на события в США. В конце прошлой недели TransCanada закрыла часть трубопровода Keystone после утечки 5 тысяч баррелей нефти в американском штате Южная Дакота. Был перекрыт участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Утечка была обнаружена утром в четверг после сигнала о падении давления.

"(Наблюдается — ред.) недостаток в поставках нефти в США. Отсюда и ралли нефтяных цен", — комментирует ситуацию стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga) агентству Рейтер.