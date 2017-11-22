Соколов: решение вопросов по сотрудникам "Вим-Авиа" находится под контролем

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 ноя — РИА Новости. Решение вопросов, связанных с персоналом авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Конечно, решение вопросов по персоналу — мы держим это на контроле. Вместе с Рострудом очень активно взаимодействуем. Всем обратившимся помогут найти работу, как мы и обещали", — сказал он журналистам.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляла около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Также в конце сентября Соколов заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены. Также сообщалось, что ряд авиакомпаний выразил готовность взять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", а Росавиация начала публиковать список вакансий на своем сайте.