В МИД Японии оценили развитие совместных с Россией экономических проектов

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Пять проектов по совместной экономической деятельности России и Японии на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи приобретают всё более конкретные черты и должны будут улучшить условия жизни на островах, об этом в эксклюзивном и первом за 13 лет интервью РИА Новости накануне своего визита в Москву сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Богатейшая природа, географическая среда – это тот потенциал этих четырех островов, который является одинаково привлекательным и для Японии, и для России. Принимая это во внимание, в отношении совместной экономической деятельности на четырех островах, которая должна осуществляться без нанесения ущерба позициям обеих стран, были определены пять проектов. Они являются кандидатами на скорейшее воплощение. А именно: речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора", — сказал министр.

"В конце октября с тем, чтобы придать конкретики этим пяти проектам, была осуществлена вторая (поездка японской делегации – ред.) для изучения ситуации на месте. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии посетили острова и осмотрели различные объекты вместе с местными жителями. Такого никогда прежде не было. Каждый из этих проектов, используя знания и Японии, и России, должен улучшить жизнь людей на четырех островах и привести к активизации гуманитарных обменов", — пояснил Таро Коно.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства. В июне и октябре состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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