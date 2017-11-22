В МИД Японии оценили развитие совместных с Россией экономических проектов

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Пять проектов по совместной экономической деятельности России и Японии на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи приобретают всё более конкретные черты и должны будут улучшить условия жизни на островах, об этом в эксклюзивном и первом за 13 лет интервью РИА Новости накануне своего визита в Москву сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"В конце октября с тем, чтобы придать конкретики этим пяти проектам, была осуществлена вторая (поездка японской делегации – ред.) для изучения ситуации на месте. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии посетили острова и осмотрели различные объекты вместе с местными жителями. Такого никогда прежде не было. Каждый из этих проектов, используя знания и Японии, и России, должен улучшить жизнь людей на четырех островах и привести к активизации гуманитарных обменов", — пояснил Таро Коно.
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.