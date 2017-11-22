В Минтрансе рассказали о ситуации с "ВИМ-Авиа"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 ноя — РИА Новости. Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" постепенно катится к своему банкротству, лизингодатели почти разобрали находившийся в лизинге авиапарк, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

"Ситуация с "ВИМ-Авиа", с моей точки зрения, разрешена тем, что лицензия приостановлена, компания фактически прекратила полёты, и сейчас ситуация перешла уже в юридическую плоскость", — сказал Соколов журналистам.

"Идут иски как от пассажиров, так и от компаний. Компания постепенно катиться к своему банкротству… Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании", — отметил министр.