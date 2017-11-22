ЦИК вернет в бюджет около 8 млн рублей, сэкономленных на выборах в Госдуму

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ЦИК России вернет в бюджет почти 8 миллионов рублей, оставшихся после проведения дополнительных выборов в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам в сентябре нынешнего года.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев напомнил, что на подготовку и проведение сентябрьских довыборов в Госдуму из федерального бюджета было выделено более 92,9 млн рублей. Избирательные комиссии двух регионов, в которых проходили довыборы, получили свыше 83,6 млн рублей, то есть 90% от общей суммы; для осуществления полномочий ЦИК в ходе подготовки выборов было заложено 9,3 млн рублей.

"На подготовку и проведение выборов израсходовано из федерального бюджета 85 миллионов 38,6 тысячи рублей. Остатки неиспользованных средств федерального бюджета составили 7 миллионов 957 тысяч рублей, и в соответствии с законом будут возвращены федеральному бюджету", — сообщил Булаев на заседании ЦИК.

Расходы избиркомов Брянской и Ленинградской областей составили в общей сложности 78,6 млн рублей (92,5% от общих расходов на эти выборы). Доля расходов брянского избиркома составила 48,1 млн рублей, избиркома Ленобласти — 28,7 млн рублей. Расходы Центризбиркома при подготовке этих выборов составили порядка 6,8 млн рублей.

Замглавы ЦИК уточнил, что самой крупной статьей расходов стала оплата труда членов избирательных комиссий — 69,1 млн рублей. Булаев пояснил, что это соотношение приблизительно одинаково на выборах федерального уровня: 80-90% расходов приходится именно на зарплаты членов участковых избирательных комиссий. На изготовление печатной продукции, избирательных бюллетеней в ходе довыборов в двух округах было израсходовано 2,1 млн рублей.