Набиуллина заявила о стабилизации российской экономики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рост российской экономики восстановился быстрее, чем все ожидали, экономика стабильна, может и должна расти быстрее, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"И у нас сейчас нет никаких причин воздерживаться от структурных изменений. Экономика стабильна. Мы можем и должны расти быстрее, и мы считаем, что те решения, которые будут приниматься по структурным мерам, позволят нам повысить прогнозы по росту ВВП вверх", — добавила она.
Она отметила, что ЦБ со своей стороны приложит все усилия для сохранения ценовой и финансовой стабильности и обеспечения развития финансового рынка.