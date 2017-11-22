Набиуллина заявила о стабилизации российской экономики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рост российской экономики восстановился быстрее, чем все ожидали, экономика стабильна, может и должна расти быстрее, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Год назад наша экономика только выходила из рецессии. Сегодня мы, с одной стороны, с оптимизмом можем говорить, что рост восстановился быстрее, чем многие ожидали, с другой стороны — мы очень быстро подошли к 1,5-2% темпов потенциального экономического роста", — сказала она, выступая в Госдуме.

"И у нас сейчас нет никаких причин воздерживаться от структурных изменений. Экономика стабильна. Мы можем и должны расти быстрее, и мы считаем, что те решения, которые будут приниматься по структурным мерам, позволят нам повысить прогнозы по росту ВВП вверх", — добавила она.

Она отметила, что ЦБ со своей стороны приложит все усилия для сохранения ценовой и финансовой стабильности и обеспечения развития финансового рынка.