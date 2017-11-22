В ЦБ оценили влияние кибератак на российскую финансовую систему

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Массовые атаки вирусов-шифровальщиков, произошедшие в 2017 году, практически не затронули финансовую систему России, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

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"Если оценивать указанные инциденты, нас эта ситуация порадовала, поскольку атаки этих шифровальщиков для банковской отрасли прошли в фоновом режиме. Даже не очень крупные банки, которые не могут уделять большого внимания информационной безопасности, сумели отразить подобные атаки. По финансовой системе практически никакого ущерба эти атаки не нанесли", — сказал Сычев на конференции по кибербезопасности.

"Из этого мы делаем вывод, что базовые требования информационной безопасности в банках реализуются", — добавил он.

Представитель ЦБ отметил, что это стало возможным в результате активной совместной работы регулятора и банков. "Это серьезная работа, с одной стороны, нас, как регулятора, который достаточно серьезное внимание уделяет информационной безопасности в финансовой сфере вообще, с другой стороны, это серьезная работа самих финансовых организаций, поскольку для большинства из них информационная система — это основа жизни", — прокомментировал Сычев.

Сычев в конце сентября сообщил журналистам, что российские банки подвергаются кибератакам 2-3 раза в неделю, причем мошенникам "интересны" не только финансовые организации из топ-100, но и не столь крупные участники рынка. Самыми актуальными атаками, по его словам, стал вирус Cobalt Strike.