ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями россиян

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Инфляционные ожидания граждан в РФ остаются высокими, хотя и снижаются, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина напомнила, что в прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011-2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян.
"Только в этом году, когда инфляция достигла целевого уровня, в социологических опросах она стала уступать место другим проблемам", — отметила она.
Инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ на прошлой неделе также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.