ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями россиян

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Инфляционные ожидания граждан в РФ остаются высокими, хотя и снижаются, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что нас беспокоит? Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются", — сказала Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

Набиуллина напомнила, что в прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011-2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян.

"Только в этом году, когда инфляция достигла целевого уровня, в социологических опросах она стала уступать место другим проблемам", — отметила она.

В октябре 2017 года, по данным ЦБ, годовая инфляция замедлилась до 2,7%. Банк России оценивает данную ситуацию как сохранение инфляции вблизи 4%, учитывая, что ее отклонение вниз от прогноза в основном связано с временными факторами.

Инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ на прошлой неделе также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.