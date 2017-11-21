Трамп выступил против слияния AT&T и Time Warner

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он против слияния AT&T и Time Warner.

"Это плохо для страны", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США подало гражданский иск, чтобы заблокировать сделку. В минюсте полагают, что она существенно снизит конкуренцию, а это, в свою очередь, приведет к росту цен и снижению количества инноваций. Объединение двух компаний могло стать одним из крупнейших слияний в американской истории.

Согласно иску, поданному в суд столичного округа Колумбия, объединенный конгломерат сможет использовать свой контроль над популярными продуктами Time Warner, чтобы заставить конкурентов платить на сотни миллионов долларов больше за право их транслировать. Также в минюсте опасаются, что объединение замедлит переход индустрии к новым платформам распространения видеоматериала, что предоставило бы клиентам больший выбор и возможность сэкономить.

Осенью 2016 года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Эта сумма включает 85,4 миллиарда за приобретение Time Warner, а также долги компании, которые планировал взять на себя AT&T.

Сделку уже одобрили Еврокомиссия, правительства Мексики и Чили.