США ввели новые санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции в отношении одного гражданина Китая и 13 компаний в рамках противодействия развитию северокорейской ядерной программе, говорится в документе Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Среди них четыре компании, зарегистрированные в Китае — Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd., Dandong Hongda Trade Co., Dandong Kehua Economic аnd Trade C и Dandong Xianghe Trade Co.

Кроме того, в список попали 20 южнокорейских грузовых кораблей.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь намерены включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма, что повлечет за собой дополнительные санкции.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты значительно усилили санкционное давление на Пхеньян, который, несмотря на недовольство мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программы. Всего при администрации Трампа под ограничения попали более 70 человек и компаний из Северной Кореи.

Кроме того, новые санкции в отношении КНДР ввел Совет Безопасности ООН. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.