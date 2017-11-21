Апелляционный суд подтвердил заморозку дивидендов АФК "Система"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда о законности действий судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Апелляционный суд во вторник отклонил апелляционные жалобы "Системы" и ее "дочки" на решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Станислав Мухин.

Суд первой инстанции в сентябре отклонил заявление АФК и "Системы-Инвест", требовавших признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 года, вынесенные судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП по Москве Ольгой Сталь и заместителем начальника отдела — старшим судебным приставом МОСП по ОИП Светланой Пылаевой.