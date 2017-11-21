Смоленские аграрии увеличили производство мяса

СМОЛЕНСК, 21 ноя — РИА Новости. Валовое производство мяса всех видов скота и птицы в Смоленской области в текущем году превысило 68 тысяч тонн, что более чем на 20% превосходит прошлогодние показатели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Наиболее интенсивно в течение десяти месяцев 2017 года наращивали производство мяса свиноводческие предприятия Смоленской области. В целом, в сельхозпредприятиях произведено более 45 тысяч тонн свинины, что на 21% выше уровня прошлого года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Смоленской области действуют три крупных производителя мяса — два в Починковском районе и один в Вяземском.

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