Цифровизация экономики приведет к созданию новых профессий, считает эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Цифровизация экономики не заставит исчезнуть ни одну сегодняшнюю профессию, но может их серьезно трансформировать, а также приведет к образованию новых специальностей, считает директор федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Игорь Соколов.

"Да, ни одной (профессии — ред.) не исчезнет… Конечно, они трансформируются, нужно думать, появятся новые необходимые компетенции", — сказал Соколов на пресс-конференции Москве.

По его словам, не пропадет и профессия водителя, о скорой "кончине" которой в связи с развитием беспилотного транспорта говорят многие промышленники и эксперты отрасли. "Сам по себе беспилотный автомобиль – дело простое, гораздо более сложна инфраструктура, где он сможет проявить свои лучшие качества", — объяснил академик.

Кроме этого, он привел в пример железнодорожный транспорт, история которого насчитывает более 150 лет, и который, по словам Соколова, автоматизирован на 100%. "Нет профессии машиниста? Да, она трансформировалась – в некоторых странах машинист ведет одновременно два или даже три состава", — сказал академик.