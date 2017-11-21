Эксперт рассказал о пользе от цифровизации экономики

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Цифровизация экономики приведет к объединению людей и технических устройств в единую систему, которая может привести к отказу от психологии потребления, считает директор федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Игорь Соколов.

"Мы должны отойти от парадигмы, что мы потребители. Мы становимся равноправными, специфическими, но элементами общей информационной системы. В этом социальная проблема и состоит, психология полностью меняется", — сказал он, отвечая на вопрос, не приведет ли цифровизация экономики к социальному расслоению из-за того, что далеко не все смогут пользоваться современными устройствами и программным обеспечением.

По словам академика, Россия не "впереди и не позади планеты всей". "Я бы сказал, что идем вровень со всем миром", — добавил Соколов.

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" начал создаваться в 2014 году и сформировался как ведущее научное учреждение в 2015 году. Он был образован объединением трех ведущих в этой отрасли институтов академии наук — Института проблем информатики РАН, Института системного анализа РАН и Вычислительного центр РАН имени Дородницына.

Центр был создан для реализации на территории РФ систем с новым принципом получения научных знаний — Data intensive sciences (науки, основанные на интенсивном использовании данных). Он позволяет собирать несоизмеримые с прошлыми методами объемы данных о каких-либо явлениях и объектах, обрабатывать их новыми методами, извлекать знания.