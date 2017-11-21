Новое ПО внедрено на предприятии "Швабе"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ, в ходит в холдинг "Швабе") внедрили новый программный комплекс, позволяющий существенно повысить оперативность расчетов характеристик выпускаемых на заводе оптико-электронных изделий, сообщает пресс-служба холдинга.

"Реализуя концепцию бережливого производства, мы следуем постоянной оптимизации нашей работы на всех уровнях. Особое внимание уделяется модернизации оборудования и совершенствованию используемого программного обеспечения. В этом направлении завод отдает предпочтение собственным разработкам. В частности, благодаря внедрению нового комплекса удалось значительно сократить трудозатраты и время расчета оптической схемы приборов — теперь охотничьи прицелы и наблюдательная техника проектируются заметно быстрее", — сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В пресс-службе отметили, что программный комплекс разработан с учетом всех особенностей производственных процессов на заводе.