МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственное казенное учреждение "Служба автомобильных дорог республики Крым" заключила с единственным подрядчиком АО "ВАД" контракт стоимостью 137 миллиардов рублей в рамках строительства трассы "Таврида", следует из материалов на портале госзакупок.
Другие подробности, в том числе сроки выполнения работ, в материалах не раскрываются.
"Таврида" пройдет по маршруту Керчь-Севастополь, официальный старт строительства трассы был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.
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