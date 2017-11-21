В Крыму заключили контракт на 137 млрд рублей по строительству "Тавриды"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственное казенное учреждение "Служба автомобильных дорог республики Крым" заключила с единственным подрядчиком АО "ВАД" контракт стоимостью 137 миллиардов рублей в рамках строительства трассы "Таврида", следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь будут финансироваться за счет субсидии бюджету Крыма из федерального бюджета в 2017-2019 годах для софинансирования расходов республики в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя.

Другие подробности, в том числе сроки выполнения работ, в материалах не раскрываются.

"Таврида" пройдет по маршруту Керчь-Севастополь, официальный старт строительства трассы был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>