МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Биткоин вряд ли получит правовое обоснование в российском законодательстве, считает глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейн. Российское законодательство не будет рассматривать биткоин как некую правовую сущность в РФ", — сказал он в кулуарах Молодежного форума в Госдуме.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран открыли свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Минфин РФ, в свою очередь, хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.