Росстат предварительно оценил рост ВВП за январь-сентябрь 2017 года в 1,6%

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Рост ВВП РФ за январь-сентябрь, по предварительной оценке, составил 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

Данные ведомства разошлись с оценкой Минэкономразвития, составлявшей 1,8%.

Впрочем, по данному показателю расхождение получилось меньше, чем по третьему кварталу: на прошлой неделе Росстат предварительно оценил рост ВВП за этот период в 1,8%, тогда как оценка министерства составляла 2,2%.

Рост экономики по итогам первого квартала, согласно данным Росстата, составил 0,5%, во втором квартале резко ускорился до 2,5%, а в целом за первое полугодие составил 1,5%. Текущий базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.