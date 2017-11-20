Депутат Госдумы предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экономическую политику правительства РФ необходимо кардинально менять — снижать нагрузку на бизнес, а не повышать, однако это может быть сделано только после выборов президента, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (фракция ЛДПР).

Главы четырех бизнес-объединений — РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России" — в пятницу направили президенту Владимиру Путину обращение, в котором пожаловались, что бизнесу только в 2018 году придется доплатить больше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Представители бизнеса отметили, что это нарушает договоренности о неизменности в среднесрочной перспективе фискальной нагрузки.

По мнению Катасонова, на данный момент политика кабмина направлена не на развитие территорий и России в целом, не на развитие экономики, а на максимальный сбор налогов. "Та налоговая база, которая есть, ее максимально выдавливать, поджимать для того, чтобы собрать дополнительные налоги. Но это все чревато, поскольку она будет сокращаться и сокращаться….. Чем больше мы налогов пытаемся собрать, тем больше идет сокращение налоговой базы", — заявил депутат.

"Моя точка зрения, что экономическая политика правительства абсолютно неверная, нужно ее менять кардинально. Но на это нынешний состав не пойдет, поэтому, может, после выборов президента. Они законсервировали ее (политику – ред.) и все дальнейшие увеличения доходов бюджета идут за счет увеличения налоговой нагрузки, а нужно делать наоборот — нужно снижать налоги для того, чтобы налоговая база росла. И рост этой базы даст дополнительные доходы", — уверен первый зампред бюджетного комитета.

Комментируя обращение бизнеса к Путину, депутат отметил, что нечто подобное происходит каждый год: что-то проходит через Госдуму, что-то меняется постановлениями правительства. "И фактически мы слышим лишь одни заявления о том, что не надо повышать нагрузку на бизнес", — подытожил Катасонов.