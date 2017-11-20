Депутат Госдумы предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экономическую политику правительства РФ необходимо кардинально менять — снижать нагрузку на бизнес, а не повышать, однако это может быть сделано только после выборов президента, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (фракция ЛДПР).
Главы четырех бизнес-объединений — РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России" — в пятницу направили президенту Владимиру Путину обращение, в котором пожаловались, что бизнесу только в 2018 году придется доплатить больше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Представители бизнеса отметили, что это нарушает договоренности о неизменности в среднесрочной перспективе фискальной нагрузки.
По мнению Катасонова, на данный момент политика кабмина направлена не на развитие территорий и России в целом, не на развитие экономики, а на максимальный сбор налогов. "Та налоговая база, которая есть, ее максимально выдавливать, поджимать для того, чтобы собрать дополнительные налоги. Но это все чревато, поскольку она будет сокращаться и сокращаться….. Чем больше мы налогов пытаемся собрать, тем больше идет сокращение налоговой базы", — заявил депутат.
Комментируя обращение бизнеса к Путину, депутат отметил, что нечто подобное происходит каждый год: что-то проходит через Госдуму, что-то меняется постановлениями правительства. "И фактически мы слышим лишь одни заявления о том, что не надо повышать нагрузку на бизнес", — подытожил Катасонов.