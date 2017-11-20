МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия в текущем сельскохозяйственном году намерена сохранить лидерство по экспорту пшеницы, а через несколько лет страна может начать поставки за рубеж молока и сыра, сообщила директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза РФ Ольга Гаршина.

"Мы расширяем сейчас поставки (на экспорт — ред.) не только зерновых культур, мы выходим и на поставки мясной продукции, кондитерских изделий. В скором будущем это будет молоко и, возможно, сыры", — сказала Гаршина, выступая на Российско-итальянском агропромышленном форуме "Развитие через кооперацию".

Она также указала, что в прошлом году Россия собрала рекордный на тот момент урожай — 120,7 миллиона тонн в чистом весе, в текущем году урожай ожидается на уровне 130 миллионов тонн. "Соответственно, надеемся сохранить и лидерство в планах зерновых культур, пшеницы", — отметила глава департамента. Одновременно, продолжила она, растут показатели производства и других продуктов.

Гаршина добавила, что через несколько лет РФ сможет достичь целевых показателей доктрины продовольственной безопасности по всем продуктам. "Думаю, через пару-тройку лет мы сможем производить всю продукцию, которая может обеспечить нашу страну, наверное, за исключением каких-то экзотических фруктов или овощей, которые по климатическим условиям вряд ли мы можем вырастить в нужном объеме", — сказала она.

Комментируя санкции Запада и ответные продовольственные ограничения России, Гаршина отметила, что "любая война когда-то закончится миром". В то же время российские аграрии активно движутся вперед в развитии своего производства. "И у итальянских компаний, у итальянского бизнеса есть уникальная возможность присоединиться к нашему пути по движению вперед", — считает глава департамента.

"Открываются сыроварни с использованием итальянских технологий. Могу отметить, что очень большое количество винного материала и саженцев используется в нашем секторе виноградарства и виноделия… К сожалению, сейчас есть некоторые сложности по поставкам итальянских саженцев. Я думаю, что мы эту ситуацию выправим, и поставки итальянского винного материала будут возобновлены", — добавила она.