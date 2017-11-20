В Кремле обещали рассмотреть жалобы бизнеса на новые сборы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Кремле рассмотрят обращение представителей бизнеса, которые опасаются повышения фискальной нагрузки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее представители бизнеса написали президенту Владимиру Путину обращение, в котором выразили опасение, что бизнесу только в 2018 году придется доплатить больше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России" — отметили, что это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки.

"Там речь шла о том, что оно (письмо) было отправлено в пятницу. Поэтому пока я не знаю, попало ли оно к нашему экспертному управлению. Но в любом случае оно будет рассматриваться. Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам. Поэтому в данном случае здесь можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента", — сказал Песков.

"Что касается реакции на данное письмо, я ничего не стал бы говорить, потому что, еще раз повторю, оно только было отправлено", — добавил он.