ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в бюджет на 19,1%

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь-октябрь текущего года перечислила в консолидированный бюджет РФ 14,3 триллиона рублей, что на 19,1% больше аналогичного показателя прошлого года, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиров Путиным.

"За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 14,3 триллиона рублей, это на 19,1% или в абсолютных цифрах – на 2,3 триллиона рублей выше соответствующего периода 2016 года", — приводятся слова Мишустина в сообщении на сайте Кремля.

При этом в федеральный бюджет поступило 7,5 триллиона рублей, что на 30% или на 1,7 триллиона рублей выше аналогичного показателя прошлого года. "Хочу сказать, что основной прирост поступлений дают, прежде всего, ненефтегазовые доходы, примерно 60% в структуре прироста", — заявил Мишустин.

Наибольший прирост — на 18,8%, по словам главы ФНС, показали поступления по налогу на прибыль, которые составили за десять месяцев 2,9 триллиона рублей. Говоря о поступлениях по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Мишустин отметил, что они растут выше, чем номинальный рост заработной платы – при росте номинальной зарплаты в РФ на 6,7% за 9 месяцев по данным Росстата, поступления НДФЛ выросли на 8% и составили 2,5 триллиона рублей. Поступления страховых взносов за десять месяцев при этом увеличились на 8,6% до 4,6 триллиона рублей.

"И хочу сказать, что на сегодняшний день также очень неплохая динамика остается по поступлению акцизов", — заявил Мишустин. По его словам, рост составил 18,4%, в частности по крепкому алкоголю ФНС зафиксировала рост на 17%.