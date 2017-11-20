МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Четверть всех мировых инвестиций вкладывается в чистые технологии, при этом Россия принимает в этом участие, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на открытии конференции по экологическому образованию.

"Сейчас четверть всех мировых инвестиций осуществляется в чистые технологии. Россия также принимает полномасштабное участие в этих глобальных процессах… Сегодня мы можем говорить о коренных преобразованиях экологической политики в нашей стране, которые буквально происходят на наших глазах", — сказал Донской.

По его словам, экологические риски находятся в тройке наиболее значимых вызовов современного мира.

"Ответом на них стало признание "зеленого" роста как главного вектора мирового развития, что подтверждается сегодняшним увеличением оборота экоиндустрии в Евросоюзе до более 300 миллиардов евро в год – это 2,5% ВВП ЕС и около 3,5 миллиона рабочих мест", — добавил Донской.

В этой связи экологическое образование и просвещение должны тоже быть направлены на формирование экологически ответственного отношения к быстроизменяющемуся миру, заключил Донской.