МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Предприниматели пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что бизнесу придется доплатить только в 2018 году больше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета, пишет газета "Ведомости".

Обещание не повышать налоговую нагрузку на бизнес не выполняется — это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напомнили в письме Путину президенты четырех бизнес-объединений – РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России". Поясняется, что мораторий на рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 году вплоть до конца 2018 года, но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются.

В начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам "воздержаться от принятия и внесения в правительство" проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них. Однако само правительство "воздерживаться" не собирается.

Например, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили – на 15%, отмечает газета.

По мнению бизнеса, это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям. Индексация утилизационного сбора увеличит цены импортируемой техники, ссылается газета на сотрудников двух автоконцернов, еще больше снизится импорт автомобилей, который и так за 2012–2016 годах упал почти в 5 раз.

Второе чтение бюджета, которое состоялось 17 ноября, на практике уже финальное и изменить его параметры сложно, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Отменить платежи будет тяжело, но можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для сбора этих платежей, ссылается газета на члена бюро РСПП. Например, в бюджете есть сумма от утилизационного сбора, но нет списка оборудования, с которого он будет взиматься.