Италия намерена развивать в Дагестане АПК, туризм, медицину и строить ГЭС

МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Италия планирует открыть в Дагестане генконсульство, а также видит перспективы развития бизнеса в области агропромышленного комплекса, туризма, медицины и строительстве малых ГЭС в республике, заявил в пятницу генеральный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

"Самая главная наша цель — четко определить потенциал и потребности республики, поставить соответствующие задачи и понять, как их взаимовыгодно решить. Мы хотим делать все это на самом высоком уровне, чтобы гарантировать безопасность и поддержку нашим бизнесменам. В этой связи в наших планах отрыть в Махачкале консульство", — сказал Лодиджиани в ходе встречи в Махачкале, отметив, что РФ и Италия имеют все возможности для увеличения товарооборота между двумя странами.

Кроме того, генконсул в ходе своего доклада назвал четыре приоритетные отрасли, в которых итальянская сторона видит перспективы сотрудничества с Дагестаном — это агропромышленный комплекс, строительство малых ГЭС, медицина и туризм.

Большие ставки, по словам Лодиджиани, будут сделаны на выращивание биокультур, при этом уже сейчас итальянские предприниматели задействованы в таких отраслях, как виноградарство и растениеводство, а сфера туризма интересна в плане развития гостиничного и ресторанного бизнеса.

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