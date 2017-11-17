Биткоин превысил отметку в восемь тысяч долларов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 8,040 тысячи долларов, а затем вновь перешла к снижению, следует из данных торгов.

Новый рекорд был достигнут всего несколько дней спустя резкого падения, которое привело к снижению капитализации валюты на 38 миллиардов долларов. Удешевление было связано с отменой планировавшегося ранее внесения изменения в программный код валюты — хардфорка, известного как SegWit2x.

Разработчики SegWit2x планировали увеличить пропускную способность сети и усовершенствовать масштабируемость биткоина. При этом часть разработчиков высказывались против нововведения. В результате, группой программистов было решено временно отложить хардфорк.

"Я считаю, что сегодняшний рост (стоимости биткоина — ред.) связан с возрождением интереса к хардфорку Segwit2x. Несмотря на то, что его реализация была отложена, все еще остаются группы людей, которые планируют завершить хардфорк. В результате, часть капитала перетекает из других криптовалют в биткоин…", — приводит агентство Блумберг мнение руководителя исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсер Богарт (Spencer Bogart).

По состоянию на 11.12 мск, биткоин на бирже Bitfinex снижался на 2,44% и торговался в районе 7,7 тысячи долларов, на OKCoin — на 2,97%, до 7,8 тысячи долларов, на Poloniex — на 2,54%, до 7,7 тысячи долларов.

При этом альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash на Bitfinex росла на 29,92% и достигала уровня 1,2 тысячи долларов, на бирже Poloniex криптовалюта поднималась на 28,94%, до 1,2 тысячи долларов.