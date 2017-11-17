"Турецкий поток" стал геополитическим проектом, заявил американский эксперт

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Строительство газопровода "Турецкий поток" является как геополитическим, так и экономическим, проектом, заявил в четверг РИА Новости бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэттью Брайза.
По его мнению, "у Турции есть много геополитических причин" для реализации данного проекта. "Турецкое правительство хочет иметь хорошие отношения с Россией. И с точки зрения Анкары, этот проект помогает сделать Россию счастливой", — отметил эксперт.
Брайза выразил уверенность в том, что "с точки зрения России "Турецкий поток" позволит через несколько лет избежать платы Украине за транзит газа в Европу и сэкономить миллиарды долларов". По его мнению, "это говорит о том, что данный проект экономический, хотя, может быть, не лучший с коммерческой точки зрения".
Газопровод "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).