"Турецкий поток" стал геополитическим проектом, заявил американский эксперт

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Строительство газопровода "Турецкий поток" является как геополитическим, так и экономическим, проектом, заявил в четверг РИА Новости бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэттью Брайза.

"Я считаю, что это геополитический, но также и экономический проект", — сказал Брайза, в последние годы работающий в Стамбуле.

По его мнению, "у Турции есть много геополитических причин" для реализации данного проекта. "Турецкое правительство хочет иметь хорошие отношения с Россией. И с точки зрения Анкары, этот проект помогает сделать Россию счастливой", — отметил эксперт.

Он также считает, что "для Турции это возможность увеличить объем поставок газа, однако цена за топливо достаточно высока, поэтому Анкаре нужно диверсифицировать свои источники получения энергоресурсов".

Брайза выразил уверенность в том, что "с точки зрения России "Турецкий поток" позволит через несколько лет избежать платы Украине за транзит газа в Европу и сэкономить миллиарды долларов". По его мнению, "это говорит о том, что данный проект экономический, хотя, может быть, не лучший с коммерческой точки зрения".

Газопровод "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).