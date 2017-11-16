Россия снимает ограничения на поставки одного из белорусских мясокомбинатов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 17 ноября отменяет ранее введенные временные ограничения на поставки продукции с белорусского "Жлобинского мясокомбината", сообщает российское ведомство в четверг.

В феврале Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Среди этих компаний был и "Жлобинский мясокомбинат".

"Россельхознадзор с 17 ноября 2017 года отменяет ранее введенные временные ограничения на поставку на территорию РФ продукции предприятия "Жлобинский мясокомбинат", — говорится в сообщении.

Компания вновь сможет поставлять в Россию говядину и говяжьи субпродукты, конину и субпродукты, конские жиры, мясо птицы и субпродукты птицы, готовую мясную продукцию из этих видов мясопродуктов, кормов для непродуктивных животных.

Россельхознадзор принял решение об отмене ограничений после анализа материалов, представленных Минсельхозом Белоруссии по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ мясокомбинатом при поставках своей продукции в Россию.