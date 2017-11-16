Кудрин разъяснил свою позицию в споре с ПФР по поводу пенсий

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин разъяснил свою позицию в споре с ПФР по поводу дефицита средств на выплату пенсий: речь идет о том, что фонд дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны.

Ранее Кудрин в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что в России, по его мнению, не осталось средств на выплату пенсий из-за дефицита средств в Пенсионном фонде. В пресс-службе ПФР, комментируя заявление Кудрина, отметили, что бюджет фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться. Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь также опровергла заявление Кудрина.

"Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.