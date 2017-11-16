Пенсии в России и дальше будут только расти, заявили в Минтруде

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Размер пенсий в РФ ни при каких обстоятельствах не уменьшится, наоборот, пенсия и дальше будет только расти, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда, комментируя высказывания главы совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина о том, что в стране не осталось средств на выплату пенсий из-за дефицита ПФР.

"Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится. Наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР. Пенсия и дальше будет только расти — как в результате ежегодной индексации не ниже уровня инфляции за предыдущий год (для неработающих пенсионеров), так и в результате ежегодной августовской корректировки (для работающих пенсионеров)", — заявили в Минтруде.

В 2017 году обеспечена индексация страховых пенсий на 5,8%, что превышает инфляцию 2016 года (5,4%), указали в министерстве. "На 2018 год в бюджете Пенсионного фонда России заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%, что значительно превысит уровень инфляции за 2017 год, который по ожидаемым прогнозам Минэкономразвития России составит 2,5-2,8%", — напомнили в Минтруде.

В министерства также обратили внимание на то, что объем трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд на выплату страховых пенсий уже несколько лет стабилизирован и не увеличивается. "Более того, за шесть лет, с 2012 по 2017 годы, трансферт на обязательное пенсионное страхование суммарно сокращен более чем на 4 миллиардов рублей. Одновременно сокращение наблюдается и относительно ВВП", — отметили в ведомстве.

Согласно приведенным данным, если в 2012 году данный трансферт составил 1,907 триллиона рублей (2,8% ВВП), то в 2016 году он вырос до 2,07 триллиона рублей, сократившись при этом относительно ВВП до 2,4%. По прогнозу, в 2017 году федеральный бюджет направит на эти цели 2,128 триллиона рублей (2,3% ВВП), в 2018 году — 1,902 триллиона рублей (2,0% ВВП), в 2019 году – 1,888 триллиона рублей (1,8% ВВП).

Со своей стороны Кудрин разъяснил, что в своем высказывании о пенсиях он имел в виду, что Пенсионный фонд дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны. Экс-глава Минфина видит решение данной проблемы в повышении пенсионного возраста.