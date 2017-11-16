В ПФР прокомментировали слова Кудрина о нехватке средств на пенсию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бюджет Пенсионного фонда России обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР, комментируя заявление главы совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина о нехватке средств на пенсии.

"У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме. Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат. Пенсионеры должны быть спокойны, все пенсии будут выплачиваться в срок и в полном объеме", — сообщила пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога.

Ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что в России, по его мнению, не осталось средств на выплату пенсий из-за дефицита средств в Пенсионном фонде.