В Ингушетии объем строительства жилья за 9 месяцев вырос почти на 30%

МАГАС, 16 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Объем введенного жилья в январе-сентябре 2017 года составил 194,8 тысяч квадратных метров, что на 29,7 % больше аналогичного периода прошлого года, сообщила исполняющая обязанности министра экономического развития Ингушетии Ася Кациева на расширенном совещании в региональном правительстве.

"По темпам ввода в строй жилья мы занимаем первое место по СКФО и 11 место по стране. По целому ряду показателей наблюдаются положительные результаты. Так, индекс промышленного производства за указанный период составил 115,8 %, индекс сельхозпроизводства составил 103,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года", — сказала Кациева.

По ее словам, республика занимает также первое место по Северному Кавказу и пятое по стране по общему обороту розничной торговли — увеличение на 3,6 % в сравнении с прошлым годом. На положительный результат повлиял рост крупных торговых центров, павильонов, нестационарных торговых объектов сезонного характера и торговых мест на розничных рынках.

"Прослеживается позитивная тенденция в туристической отрасли. Количество туристов, посетивших республику в январе-сентябре 2017 года, выросло на 27,7 % и составило 44,8 тысяч человек, из них иностранных туристов — 1,8 тысяч человек", — резюмировала она.

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