Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Период восстановительного роста российской экономики почти завершен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.
По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре экономики.
"Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента", — отметила Набиуллина. Она добавила, что это "бесспорно положительный факт", поскольку экономика восстановилась быстрее, чем ожидали в Центробанке.
"По нашей оценке, мы компенсировали 95 процентов падения экономики, которое произошло начиная с 2015 года. Если эту цифру сезонно сглаженную взять, то 99 процентов", — указала глава ЦБ. Она уточнила, что к концу года будет восставлен весь спад.
Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ будет постепенно снижать ключевую ставку до в 6-7 процентов в течение 1-2 лет.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России прогнозирует темпы роста ВВП на уровне 1,5-2 процента в среднесрочной перспективе и может пересмотреть оценку в сторону улучшения.