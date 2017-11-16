Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Период восстановительного роста российской экономики почти завершен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре экономики.

"Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента", — отметила Набиуллина. Она добавила, что это "бесспорно положительный факт", поскольку экономика восстановилась быстрее, чем ожидали в Центробанке.

"По нашей оценке, мы компенсировали 95 процентов падения экономики, которое произошло начиная с 2015 года. Если эту цифру сезонно сглаженную взять, то 99 процентов", — указала глава ЦБ. Она уточнила, что к концу года будет восставлен весь спад.

Банк России также прогнозирует инфляцию по итогам года в 2,5-2,7 процента. Сейчас она составляет 2,6 процента в годовом выражении. В 2018-м темп роста цен будет постепенно возвращаться к 4 процентам.

Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ будет постепенно снижать ключевую ставку до в 6-7 процентов в течение 1-2 лет.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России прогнозирует темпы роста ВВП на уровне 1,5-2 процента в среднесрочной перспективе и может пересмотреть оценку в сторону улучшения.