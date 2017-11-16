Эксперт назвал "романтичной" идею майнинг-города в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Идея депутата о создании в РФ города для добычи криптовалюты романтична, однако оценить ее экономическую целесообразность не представляется возможным, считает директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Ранее интернет-портал RT написал, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил письмо в Минпромторг и Минкомсвязь РФ с инициативой построить в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции, город для майнинга криптовалюты. Согласно его задумке, это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины.

"Очень романтичная тема, визуально красивая. Но кроме этого невозможно оценить экономическую целесообразность, параметры, преференции и возможности для участников этого проекта", — сказал Щельцин РИА Новости.

"Такой серьезный, широкий вопрос, включающий в себя множество органов государственной власти, не может выполняться лишь Минкомсвязью и Минпромторгом, куда депутат отправил свою идею", — также отметил собеседник агентства.