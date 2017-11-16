На Смоленщине вводят налоговые льготы для резидентов индустриальных парков

СМОЛЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Депутаты Смоленской областной Думы приняли закон "О налоговых льготах, предоставляемых управляющим компаниям индустриальных парков и резидентам индустриальных парков, на территории Смоленской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Он напомнил, что сейчас на территории региона создаются два индустриальных парка — "Феникс" в Смоленске и "Сафоново" в одноименном городе.

"Смоленская область является одним из первых субъектов Российской Федерации, где создание инфраструктуры индустриальных парков идет параллельно с работой по размещению резидентов". — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что закон разрабатывался по поручению губернатора области Алексея Островского.

Закон устанавливает управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков ставку налога на прибыль в размере 13,5% в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, и освобождает их от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций сроком до десяти лет.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что закон будет способствовать повышению конкурентоспособности законодательства Смоленской области в сфере развития индустриальных парков, улучшению инвестиционного климата в регионе, а также социально-экономическому развитию, привлечению новых резидентов и созданию высокопроизводительных рабочих мест.

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