Введен в эксплуатацию второй этап ЖК "Наследие"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Введена в эксплуатацию вторая очередь строящегося в районе Преображенское жилого квартала "Наследие", в состав которого входят пять жилых секций переменной этажности и двухэтажный торговый центр, сообщает пресс-служба застройщика компании "Галс —Девелопмент".

ЖК "Наследие" включает в себя два многосекционных дома переменной этажности на 1050 квартир и двухуровневый подземный паркинг на 1734 машиномест. Общая площадь комплекса составляет 180 тысяч квадратных метров.

Первая очередь была введена в строй в сентябре 2016 года с опережением графика на три месяца. В этом году "Галс-Девелопмент" приступила к реализации третьей очереди комплекса "Наследие", в составе которой предусмотрен детский сад на 220 мест.

По словам президента "Галс-Девелопмент" Сергея Калинина, "Наследие" — один из самых успешных проектов компании, представляющий воплощение идеи возрождения настоящей Москвы.

"Особенностью комплекса является ансамблевая застройка с элементами классического архитектурного стиля 30-50 годов прошлого века, наиболее близкого нашим покупателям. Востребованная концепция и опережающие сроки строительства ЖК "Наследие" обеспечили динамику продаж выше темпов рынка и позволили реализовать весь объем квартир до ввода объекта в эксплуатацию", — отметил Калинин.

Пресс-служба напоминает, что жилой квартал "Наследие" стал победителем международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2015" в номинации "Хит продаж", а также победителем конкурса, организованного Комитетом государственного строительного надзора Москвы, в номинации "Лучший объект строительства-2016".