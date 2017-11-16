Хайп и ненависть к iPhone X: почему флагман оказался таким проблемным

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ноябре Apple вывела на рынок iPhone X, интерес к которому пока зашкаливает. Тысячи людей по всему миру выстроились в очереди, стремясь заполучить смартфон, объявленный Apple самым революционным и высокотехнологичным. Аpple сняла сливки: на волне ажиотажа капитализация компании, рухнувшая было после релиза iPhone 8, почти вплотную приблизилась 900 миллиардам долларов. Уже вскоре обладатели флагмана начали сообщать о многочисленных проблемах: он не реагирует на касания, зависает на холоде и издает треск. Впрочем, настоящие неприятности амбициозная новинка, похоже, принесла давнему и многолетнему партнеру Apple — тайваньской компании Foxconn. Из-за нехватки комплектующих для iPhone X ее прибыль по итогам третьего квартала 2017-го рухнула на 40%. Почему самый дорогой iPhone оказался разочарованием и для потребителей, и для производителя — в материале РИА Новости.

Не из чего собирать

Тайваньская Foxconn (ее официальное название — Hon Hai Precision Industry Co) работает не только с Apple. Она является одним из крупнейших поставщиков электроники для таких гигантов, как Canon, Huawei, Intel, Dell и HP. Впрочем, "Яблоко" — ее основной заказчик, и iPhone, которые она собирает, задействуя свои производственные мощности в Китае, приносит Foxconn более половины всех денег.

Падение прибыли связано со срывом поставок нового iPhone X, а причина этого, как объяснили в компании, — нехватка комплектующих: телефон, по сути, не из чего собирать.

Дефекты FaceID

Как пишет The Verge, к дефициту комплектующих привели сложности, возникшие при производстве новинки. Процесс разработки аппаратных элементов смартфона оказался слишком медленным, что и привело к серьезному падению темпов производства давнего партнера Apple.

Сокращение объемов производства нанесло сокрушительный удар по прибыли компании: если в 2016 году на сборке iPhone 7 и 7 Plus Foxconn заработал почти 1,15 миллиарда долларов, то за тот же период в 2017-м — всего лишь 700 миллионов.

Самыми дефицитными компонентами оказались OLED-дисплеи для нового смартфона — процесс их производства долог, а процент брака довольно велик. Другим слабым звеном стал модуль распознавания лица Face ID — его создание настолько технологически сложно, что производители критически отстали от графика. Ситуацию осложнило и то, что при установке Face ID возникли технические проблемы — целая партия была забракована.

В результате на рынке возник дефицит этих комплектующих. Apple уже признала, что не сможет удовлетворить бурный спрос на новинку. Согласно подсчетам, до конца года она сможет предоставить покупателям лишь 20 миллионов смартфонов iPhone X, а это вполовину меньше, чем планировалось.

Предвестник будущих проблем

Наблюдатели, впрочем, предполагали, что широко разрекламированная инновационная функция FaceID может оказаться настоящей головной болью. То, что технология не отточена и явно нуждается в доработке, стало ясно после сентябрьской презентации, на которой компания демонстрировала возможности флагмана.

В самый неподходящий момент, когда вице-президент Apple Крейг Федериги попытался разблокировать iPhone X с помощью Face ID, функция не сработала. Чтобы продолжить демонстрацию, Федериги пришлось взять резервное устройство.

Apple назвала случившееся недоразумением, заявив, что связано оно не с программным обеспечением, а с неправильными действиями сотрудников. Эксперты, впрочем, уже тогда назвали эту ошибку слишком грубой, отметив, что она будет стоить компании прибыли и продаж. Но если с прибылью пока все хорошо, то с продажами — не очень.

Поклонники "яблочной" империи простили ей провал на "показательном выступлении": с кем не бывает, инновация все-таки.

Но теперь выяснилось, что из-за технически неисправных FaceID производство застопорилось, а отгрузки в первую неделю продаж почти в десять раз отстали от спроса.

То одно, то другое

Пока страждущие стремятся заполучить новинку, ее обладатели уже вторую неделю жалуются на многочисленные проблемы топового смартфона.

Новоиспеченные владельцы телефона, стоимость которого в России начинается от 79 тысяч рублей, столкнулись с тем, что экран iPhone X зависает и не реагирует на нажатия при холодной погоде. Apple уже признала проблему, как и то, что дисплей смартфона может быть подвержен выгоранию. Устранить эти недостатки она пообещала в следующем обновлении ПО.

Следом выяснилось, что на дисплее внезапно может появляться зеленая полоса. Еще один недостаток, на который пожаловались владельцы смартфона, в том, что его динамик трещит и гудит при звонках на большой громкости.

Обман FaceID

Наконец, функция FaceID явно не дотягивает до того, чтобы стать "новым золотым стандартом в аутентификации лица", каковым ее объявила Apple.

В интернете появились многочисленные ролики, где систему обманывают различными способами: ее "взламывали" близнецы: при определенном алгоритме действий телефон не распознает "подлога". В другом случае 10-летний мальчик сумел разблокировать iPhone X своей матери.

Apple тогда отметила, что не рекомендует детям использовать FaceID, так как их "черты лица постоянно меняются". Также производитель предупредил, что "людям, обладающим схожими с вашими чертами лица, возможно, удастся разблокировать ваш iPhone X".

Специалисты по кибербезопасности из Вьетнама перехитрили FaceID c помощью трехмерной силиконовой маски, а стилист из Нью-Джерси нанесла на лицо обычный макияж, после чего iPhone X отказался признавать владелицу.

Первые и последние

Еще в октябре эксперты заявили: пожалуй, это первый случай, когда корпорация вывела на рынок продукт, совсем не готовый к началу продаж. Apple cтолкнулась с острой нехваткой аккумуляторных батарей, а процент брака безрамочных OLED-экранов и датчиков FaceID бьет рекорды.

Впереди у Apple решающий квартал — канун Рождества и Нового года, но, как предполагают аналитики, компания не сможет выровнять баланс спроса и предложения вплоть до окончания первого квартала 2018 года. По мнению аналитиков Techanalysis Research, если Apple не наладит продажи в праздники, покупатели не станут ждать до марта. Скорее всего, они потратят деньги на что-то другое. А если учесть многочисленные недоделки, то не исключено, что восторженные покупатели iPhone X первой волны, возможно, станут последними.