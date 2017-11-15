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Экономика

Бюджет Смоленской области будет профицитным

17:0915.11.2017
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономикиРост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani

СМОЛЕНСК, 15 ноя — РИА Новости. Депутаты Смоленской областной думы приняли в первом чтении бюджет региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Проект соответствующего закона внес губернатор Алексей Островский. Основной финансовый документ будет профицитным — на 2018 год предусматриваются доходы областного бюджета в сумме 37,6 миллиарда рублей, расходы — 37,5 миллиарда рублей.

"Основной вклад в доходную часть вносят налоговые поступления, которые, будут расти положительными темпами по 2-4% в среднем ежегодно. Среди ключевых видов налоговых доходов следует отметить налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения. Все указанные доходные источники имеют положительные темпы роста. Особое внимание обращалось на значительный рост объема налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, — данный показатель свидетельствует о повышении экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства", — сказал собеседник агентства.

Формирование бюджета, по его словам, во многом основано на прогнозах положительной динамики индекса промышленного производства в области, роста в перерабатывающей промышленности и розничной торговле. "Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте увеличится до 6,7%". — отметил представитель пресс-службы, подчеркнув, что этот показатель результат системной работы, областной администрация в части увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Икра осетровых рыб. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Висенс
На Смоленщине будут выращивать осетра и производить черную икру
В пресс-службе также отметили, что несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию, региональный бюджет в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную направленность — более 62% или свыше 23 миллиардов рублей расходов приходится на соцсферу — на реализацию 116 социальных обязательств, с учетом увеличения количества получателей льгот, планируется направить 6,2 миллиарда рублей.

Кроме того, как сказал представитель пресс-службы, власти региона продолжат работу, направленную на дальнейшее сокращение размера государственного долга области — к концу текущего года размер госдолга будет равен объему собственных доходов региона.

"За этот год мы совершили значительный рывок и понизили государственный долг с 113% до 100%. В следующем году будет 98%. Потом — 95%. К 2020 году мы выйдем на 86% долга от собственных доходов". — сказал губернатор Алексей Островский.

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