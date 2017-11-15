ЕКАТЕРИНБУРГ/ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина, Виктория Иванова. Россия в среду представляет в Париже на генассамблее Международного бюро выставок заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщила РИА Новости в среду представитель заявочного комитета.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Этот российский город уже второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году Екатеринбург подавал заявку на ЭКСПО-2020, но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония), Париж (Франция) и Баку (Азербайджан), мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о месте проведения выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

"В составе российской делегации — генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб", — сказала собеседница агентства.

Ожидается, что каждая страна представит 20-минутное выступление, в ходе которого расскажет о городе, в котором предлагается провести ЭКСПО, а также о том, как будет реализована тема выставки. Тема, которую предлагает Россия, — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". По итогам выступлений запланирована пресс-конференция.

Представляющий российскую заявку журналист Владимир Познер рассказал, что "с удивлением обнаружил, что Россия ни разу не принимала всемирную выставку".

Мантуров в свою очередь отметил, что в последние десятилетия Россия становилась площадкой многих крупных международных событий — политических, экономических, спортивных и культурных. "Мы любим и умеем принимать гостей. Россия – в лице ее президента, органов исполнительной и законодательной власти – гарантирует, что будут созданы все необходимые условия для того, чтобы Всемирная выставка в 2025 году прошла безупречно и на самом высоком уровне", — подчеркнул глава Минпромторга РФ.

К ЭКСПО-2025 Екатеринбург планирует построить "город будущего", где будут создаваться "технологии для счастья". "Размер площади под будущую выставку составляет 555 гектар. Это самая большая площадь за всю историю проведения всемирных выставок", — рассказала Сагайдак. По ее словам, "технологии, которые покажут на выставке, должны будут сделать мир счастливее".