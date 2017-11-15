ЕКАТЕРИНБУРГ/ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина, Виктория Иванова. Россия в среду представляет в Париже на генассамблее Международного бюро выставок заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщила РИА Новости в среду представитель заявочного комитета.
"В составе российской делегации — генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб", — сказала собеседница агентства.
Ожидается, что каждая страна представит 20-минутное выступление, в ходе которого расскажет о городе, в котором предлагается провести ЭКСПО, а также о том, как будет реализована тема выставки. Тема, которую предлагает Россия, — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". По итогам выступлений запланирована пресс-конференция.
Представляющий российскую заявку журналист Владимир Познер рассказал, что "с удивлением обнаружил, что Россия ни разу не принимала всемирную выставку".
К ЭКСПО-2025 Екатеринбург планирует построить "город будущего", где будут создаваться "технологии для счастья". "Размер площади под будущую выставку составляет 555 гектар. Это самая большая площадь за всю историю проведения всемирных выставок", — рассказала Сагайдак. По ее словам, "технологии, которые покажут на выставке, должны будут сделать мир счастливее".