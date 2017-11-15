Венесуэла намерена наращивать торговлю с Россией

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости/Прайм. Соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ позволит увеличить уровень товарооборота двух стран, заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо.

"Договоренности позволят нам обеспечить ряд потребностей венесуэльского народа благодаря новой формуле погашения задолженности, во-вторых, повышать уровень товарооборота с РФ, чтобы достичь тех уровней, которые у нас были в первые годы сотрудничества", — сказал он на пресс-конференции.

Москва и Каракас подписали в среду межправительственный протокол о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере 3,15 миллиарда долларов по государственному кредиту, предоставленному в конце 2011 года. При этом в первые шесть лет, согласно сообщению российского Минфина, платежи будут минимальными.