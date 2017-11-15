Страны ШОС выступят с единой позицией по развитию ВТО, заявил Орешкин

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за дальнейшее развитие ВТО, как регулятора мировой торговли и договорились выступать с единой позицией по этому вопросу на предстоящей министерской конференции ВТО, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам совещания с министрами экономики и торговли ШОС.

"Сегодня состоялась министерская встреча стран-членов ШОС. Это традиционное мероприятие, которое проводится в преддверие мероприятий глав правительств, которые состоятся в Сочи в начале декабря этого года", — сказал министр журналистам.

По его словам, на встрече в среду министры поднимали две ключевые темы. Во-первых, экономическое сотрудничество стран ШОС по таким направлениям как, как развитие инфраструктуры, торговли, транспорта, цифровой экономики и региональное сотрудничество.

"Вторая тема, очень важная, которую тоже сегодня обсуждали — это тема ВТО. Через месяц в Аргентине состоится министерская конференция ВТО, и все участники сегодняшнего совещания единогласно выступили за поддержку ВТО как главного органа, регулирующего международную торговлю, за поддержку торговой системы, которая основана на участии всех стран, которая установлена на правилах", — отметил Орешкин.

"Поэтому здесь позиции едины, и будем на министерской конференции через месяц в Аргентине выступать с едиными позициями за дальнейшее развитие ВТО и за принятие совместной декларации", — пояснил министр. Министерская конференция ВТО пройдёт в Буэнос-Айресе 11-14 декабря.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.