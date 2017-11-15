МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва и Каракас подписали в среду межправительственный протокол о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере 3,15 миллиарда долларов по государственному кредиту, предоставленному в конце 2011 года, сообщил Минфин РФ.

"Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией по соглашению от 8 декабря 2011 года о предоставлении Венесуэле государственного кредита. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила 3,15 миллиарда долларов США, новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые 6 лет минимален", — говорится в сообщении.

"Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов", — отмечает российский Минфин.

Россия в 2011 году предоставила Венесуэле кредит в сумме до 4 миллиардов долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции. В феврале 2014 года Венесуэла в связи с ухудшением финансово-экономического положения обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита.

В июне 2015 года Россия ратифицировала протокол к двустороннему соглашению, продливший срок использования кредита до конца 2016 года. Документ предусматривал погашение долга, который на тот момент составлял около 2,8 миллиарда долларов, в течение пяти лет равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2017 года.