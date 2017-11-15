Госдума приняла во II чтении законопроект о введении системы tax free

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России системы tax free.

Эта система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), возмещать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Документ также дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физлицам.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией, пояснял зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Система tax free действует во многих странах мира, говорил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, замминистра финансов РФ Илья Трунин отмечал, что система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года, когда в России будет проводиться чемпионат мира по футболу.