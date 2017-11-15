Гурьев: 2017 год стал прорывным для России и Аргентины в укреплении связей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нынешний год стал прорывным для России и Аргентины в части укрепления и расширения двустороннего сотрудничества, заявил председатель Совета предпринимателей Россия-Аргентина, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"До конца года остается еще два месяца, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 2017 год стал прорывным для России и Аргентины в части укрепления и расширения существующего сотрудничества. Мы рассчитываем, что получат новый импульс совместные проекты в области транспорта, в том числе железнодорожного, машиностроения, сельского хозяйства", — сказал Гурьев, выступая в Буэнос-Айресе на первом совместном Форуме советов предпринимателей Россия-Аргентина. Его слова приводит пресс-служба "ФосАгро".

Он напомнил, что в августе этого года, благодаря совместным усилиям и конструктивному диалогу с аргентинскими коллегами была достигнута договоренность об отмене шестипроцентной ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфофсфат (DAP).

"В прошлом году "ФосАгро" поставила в Аргентину порядка 150 тысяч тонн продукции, в 2017 году поставки удобрений уже увеличились на 30%", — отметил Гурьев.

По словам руководителя Россельхознадзора, председателя российской части межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергея Данкверта, Аргентина традиционно является одним из ключевых торговых партнеров России в Латинской Америке.

"В текущем году возобновился рост двустороннего товарооборота, который в январе-августе 2017 года увеличился на 11,5% до 847 миллионов долларов. В перспективе к концу года эта цифра будет равняться одному миллиарду долларов", — сказал Данкверт.

Как сообщает пресс-служба ФосАгро, по итогам форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Советами. Второй форум Советов, как ожидается, пройдет в Москве в следующем году.

"С подписания меморандума начинается новый этап деятельности двух Советов, взаимодействия между нашими странами. Отношения между Аргентиной и Россией всегда были хорошими, но нам есть, к чему стремиться. Смотря на показатели торгово-экономического оборота, я вижу, что есть большой потенциал для развития", — сказал председатель Совета предпринимателей Аргентина-Россия Антонио Эстрани-и-Хендре.