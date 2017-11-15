МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Криптовалюты через десять лет будут повсеместно использоваться в качестве платежного средства, в различных странах по всему миру появятся национальные криптовалюты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В октябре Евгений Касперский заявил, что криптовалюты будут хорошо работать в едином мире, но мир пока не готов к ним. По его прогнозу, через 300 лет криптовалюты будут "совершенно потрясающей вещью".

Аналитики считают, что предсказать, что будет через 300 лет с криптовалютами и связанным с ними новым рынком, нельзя. При этом эксперты уверены, что через 10 лет криптовалюты не исчезнут, а, напротив, станут новой неотъемлемой частью мирового финансового рынка.

Недалекое будущее

По словам экспертов, технологический прогресс продолжается, мир постоянно меняется, и эти изменения касаются и криптовалют. Такое развитие наблюдается уже сегодня, считают они.

"Я считаю, что биткоин и криптовалюты имеют большую ценность прямо сейчас, сегодня. Нам не нужно ждать 300 лет. Мы должны стремиться к миру, где любой, где угодно, если захочет, сможет покупать и продавать криптовалюты", — считает сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).

"Единственное, в чем я уверен, что через 300 лет я буду мертв", — сказал технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

Как отметил обозреватель-экономист Максим Блант, позиция Касперского "странная". "Суть и смысл ровно в том, что правила просты, неизменны, одинаковы для всех и не подвержены ничьему влиянию. Это значимо именно сейчас и не столь значимо в гипотетическом "едином мире". до которого не дожить ни Касперскому, ни кому-то еще из наших современников", — заявил он.

"Уже сегодня деньги радикально отличаются от того, что ими называлось лет 15 назад. Я настолько стар, что помню времена, когда пластиковые карты и платежные системы были диковинкой. Помню и времена, когда интернета не было. Представить себе сегодня жизнь россиян без них сложно. Все в последнее время происходит очень быстро…. Уже сейчас биткоин, не говоря уже о большинстве появившихся позже альткоинов (альтернативные криптовалюты, образованные в результате форка — изменения правил проведения транзакций внутри сети — ред.), не исчерпывается исполнением функций, присущих валюте. Поэтому рассуждать о будущем криптовалют имеет смысл в контексте рассуждений о трансформации денег как таковых. Про это целую книгу написать можно", — добавил эксперт.

Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов указал, что 300 лет назад никто даже не мог предугадать тех технологий, которые сейчас активно применяются. "При этом скорость проникновения новых технологий в нашу жизнь нарастает с каждым годом, и каждое новое технологическое решение становится востребованным быстрее, чем предыдущее, и именно поэтому можно гарантировать, что криптовалюты станут потрясающей вещью еще в этом столетии", — отметил он.

Эксперт полагает, что за 10 лет криптовалюты переживут еще множество взлетов и падений. "Возможно, что место биткоина будет занято другими финансовыми инструментами, и рядовые инвесторы потеряют свои инвестиции. Но можно с уверенностью сказать, что на базе технологий блокчейн за эти 10 лет появится еще множество решений, которые будут постепенно изменять нашу жизнь", — сказал он. Коптелов добавил, что за 300 лет само понятие криптовалюты изменится,

"Криптовалюты станут новым совершенно инструментом для самых продвинутых пользователей среди которых, конечно, разработчики, программисты, математики, глобал-бизнесмены. Мы сейчас в виде биткоина, эфира и остальных криптовалют видим рождение абсолютно нового рынка, на котором будут создаваться новые товары и услуги, продаваемые только за криптовалюты", — поделился своим предположением основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.

"Через 5-10 лет мы, вероятно, будем использовать крипто-мейнстрим для оплаты всего. Средством платежа может быть и биткоин, и государственная цифровая валюта. Люди переоценивают то, что произойдет в ближайшие два года, и недооценивают, что произойдет через 10 лет. Я думаю, что через 10 лет мы увидим повсюду национальные криптовалюты — их легче отслеживать", — сказал Олшевич.

России есть к чему стремиться

"В сегодняшних реалиях сложно предсказать, каким будем мир криптовалют через год. На 10 лет еще сложнее делать обоснованные прогнозы. Мы можем столкнуться как с повсеместным использованием криптовалют и изменением текущих финансовых и государственных институтов, так и с полным забвением этой идеи. Но последнее очень маловероятно, потому что вектор задан, и ведущие экономики мира всерьез прорабатывают этот рынок…. С той скоростью изменений в нашей жизни, что есть сейчас, мы наверняка будем иметь совершенно новые платежные инструменты (через 300 лет — ред.)", — считает основатель и глава рейтингового агентства ICOrating Александр Камшилов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования.

"Многие страны, включая Россию, ограничивают движение капитала, многие фиксируют или управляют курсом своих национальных валют. Криптовалюты же имеют трансграничный характер. Они разрушают монополию государств на деньги, и в этом смысле опережают время. Сейчас полностью признать и перейти на них, отказавшись от сильной национальной валюты, никто не готов. Перейти на биткоин — все равно, что перейти на иностранную валюту. При этом создание собственных центрально эмитируемых электронных валют не только возможно, но и становится все более привлекательным для государств", — полагает эксперт портала Cryptolife Мансур Гусейнов.

"Ключевым вопросом в финансовой сфере является доверие к валюте и удобство осуществления платежей. Как только криптовалюты переживут все "болезни роста" и выйдут на равномерное развитие без финансовых пузырей и запредельной волатильности, россияне начнут их использовать в повседневной жизни наравне с рублем и другими валютами. Несмотря на законодательные ограничения, существуют области жизни, где расчеты криптовалютами станут привычным делом уже в этом десятилетии, вне зависимости от того, одобряет это государство или нет", — считает Коптелов.

"Тяжело прогнозировать сроки, когда криптовалюты станут привычными для большинства россиян, скорее всего 20 лет будет достаточно, если, конечно, криптовалюты будут разрешены государством, а также обеспечены технологическими решениями, позволяющими их использовать любому человеку", — предположил эксперт.

"Небольшая часть российского населения уже соприкоснулась с миром криптовалют, в основном с целью инвестиций в сами валюты или проекты, проводящие ICO (публичное размещение токенов). Если говорить о широком применении криптовалют, сложно давать временные прогнозы. Многое зависит от совместных усилий государства и многих заинтересованных организаций", — сказал Камшилов.

"Русские уже знакомы с криптовалютами. Русские — одни из лучших программистов в мире. Они определенно знакомы с биткоином. Если наше общество не регрессирует технологически, мы по-прежнему будет более взаимосвязаны с интернетом или подобными сетями, то криптовалюты станут повсеместными", — уверен Хэйс.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук высказал аналогичный прогноз по криптовалютам, отметив, что популярность биткоина сохранится и через 300 лет как "первой криптовалюты". Однако он предупредил, что бумажные деньги не пропадут. "Всегда будет категория граждан, которые осторожно относятся ко всем новинкам (будь то пластиковые карты, криптовалюты или что-то еще) — им привычнее и спокойнее пользоваться бумажными деньгами", — пояснил он свою точку зрения.