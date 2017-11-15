МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Криптовалюты через десять лет будут повсеместно использоваться в качестве платежного средства, в различных странах по всему миру появятся национальные криптовалюты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Аналитики считают, что предсказать, что будет через 300 лет с криптовалютами и связанным с ними новым рынком, нельзя. При этом эксперты уверены, что через 10 лет криптовалюты не исчезнут, а, напротив, станут новой неотъемлемой частью мирового финансового рынка.
Недалекое будущее
По словам экспертов, технологический прогресс продолжается, мир постоянно меняется, и эти изменения касаются и криптовалют. Такое развитие наблюдается уже сегодня, считают они.
"Я считаю, что биткоин и криптовалюты имеют большую ценность прямо сейчас, сегодня. Нам не нужно ждать 300 лет. Мы должны стремиться к миру, где любой, где угодно, если захочет, сможет покупать и продавать криптовалюты", — считает сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).
"Единственное, в чем я уверен, что через 300 лет я буду мертв", — сказал технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).
"Уже сегодня деньги радикально отличаются от того, что ими называлось лет 15 назад. Я настолько стар, что помню времена, когда пластиковые карты и платежные системы были диковинкой. Помню и времена, когда интернета не было. Представить себе сегодня жизнь россиян без них сложно. Все в последнее время происходит очень быстро…. Уже сейчас биткоин, не говоря уже о большинстве появившихся позже альткоинов (альтернативные криптовалюты, образованные в результате форка — изменения правил проведения транзакций внутри сети — ред.), не исчерпывается исполнением функций, присущих валюте. Поэтому рассуждать о будущем криптовалют имеет смысл в контексте рассуждений о трансформации денег как таковых. Про это целую книгу написать можно", — добавил эксперт.
Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов указал, что 300 лет назад никто даже не мог предугадать тех технологий, которые сейчас активно применяются. "При этом скорость проникновения новых технологий в нашу жизнь нарастает с каждым годом, и каждое новое технологическое решение становится востребованным быстрее, чем предыдущее, и именно поэтому можно гарантировать, что криптовалюты станут потрясающей вещью еще в этом столетии", — отметил он.
"Криптовалюты станут новым совершенно инструментом для самых продвинутых пользователей среди которых, конечно, разработчики, программисты, математики, глобал-бизнесмены. Мы сейчас в виде биткоина, эфира и остальных криптовалют видим рождение абсолютно нового рынка, на котором будут создаваться новые товары и услуги, продаваемые только за криптовалюты", — поделился своим предположением основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.
"Через 5-10 лет мы, вероятно, будем использовать крипто-мейнстрим для оплаты всего. Средством платежа может быть и биткоин, и государственная цифровая валюта. Люди переоценивают то, что произойдет в ближайшие два года, и недооценивают, что произойдет через 10 лет. Я думаю, что через 10 лет мы увидим повсюду национальные криптовалюты — их легче отслеживать", — сказал Олшевич.
России есть к чему стремиться
Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования.
"Многие страны, включая Россию, ограничивают движение капитала, многие фиксируют или управляют курсом своих национальных валют. Криптовалюты же имеют трансграничный характер. Они разрушают монополию государств на деньги, и в этом смысле опережают время. Сейчас полностью признать и перейти на них, отказавшись от сильной национальной валюты, никто не готов. Перейти на биткоин — все равно, что перейти на иностранную валюту. При этом создание собственных центрально эмитируемых электронных валют не только возможно, но и становится все более привлекательным для государств", — полагает эксперт портала Cryptolife Мансур Гусейнов.
"Тяжело прогнозировать сроки, когда криптовалюты станут привычными для большинства россиян, скорее всего 20 лет будет достаточно, если, конечно, криптовалюты будут разрешены государством, а также обеспечены технологическими решениями, позволяющими их использовать любому человеку", — предположил эксперт.
"Русские уже знакомы с криптовалютами. Русские — одни из лучших программистов в мире. Они определенно знакомы с биткоином. Если наше общество не регрессирует технологически, мы по-прежнему будет более взаимосвязаны с интернетом или подобными сетями, то криптовалюты станут повсеместными", — уверен Хэйс.
Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук высказал аналогичный прогноз по криптовалютам, отметив, что популярность биткоина сохранится и через 300 лет как "первой криптовалюты". Однако он предупредил, что бумажные деньги не пропадут. "Всегда будет категория граждан, которые осторожно относятся ко всем новинкам (будь то пластиковые карты, криптовалюты или что-то еще) — им привычнее и спокойнее пользоваться бумажными деньгами", — пояснил он свою точку зрения.