В Улан-Удэ могут запустить новую модель рынка тепла в пилотном режиме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Столица Бурятии — Улан-Удэ — может войти в число пилотных проектов, где будет реализована новая модель рынка тепловой энергии, сообщает ТГК-14.

Такая мера предусмотрена проектом резолюции, сформированным по итогам Байкальского регионального инфраструктурного форума. Документ ляжет в основу плана совместной работы органов власти и ресурсоснабжающих организаций на ближайшую перспективу.

"Все рекомендации (в резолюции — ред.) достаточно конкретные и могут быть реализованы", — приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Предполагается, что переход на новую модель рынка тепла поможет создать устойчивую систему финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры.

На данный момент теплоснабжение республиканской столицы осуществляется от двух крупных источников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 компании ТГК-14 и ряда муниципальных котельных. ТЭЦ-1 не имеет резерва тепловой мощности, а износ ее основного оборудования составляет более 70%. По прогнозам энергетиков, дефицит мощности наступит уже в 2021 году. В ТГК-14 также констатируют рост аварийности на теплосетях. По данным компании, повреждаемость магистральных тепловых сетей в Улан-Удэ за прошедший отопительный сезон выросла на 23,5%. Для исправления положения необходимо увеличение затрат на капитальный ремонт теплосетей.

Ситуацию осложняет и наличие бесхозных сетей. Это участки, которые раньше принадлежали предприятиям, а затем не были переданы городской администрации, ресурсная компания их также не обслуживает. По состоянию на 2016 год в городе насчитывается 99 бесхозных участков теплосетей.