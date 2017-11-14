В Улан-Удэ могут запустить новую модель рынка тепла в пилотном режиме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Столица Бурятии — Улан-Удэ — может войти в число пилотных проектов, где будет реализована новая модель рынка тепловой энергии, сообщает ТГК-14.
Такая мера предусмотрена проектом резолюции, сформированным по итогам Байкальского регионального инфраструктурного форума. Документ ляжет в основу плана совместной работы органов власти и ресурсоснабжающих организаций на ближайшую перспективу.
"Все рекомендации (в резолюции — ред.) достаточно конкретные и могут быть реализованы", — приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.
Предполагается, что переход на новую модель рынка тепла поможет создать устойчивую систему финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ситуацию осложняет и наличие бесхозных сетей. Это участки, которые раньше принадлежали предприятиям, а затем не были переданы городской администрации, ресурсная компания их также не обслуживает. По состоянию на 2016 год в городе насчитывается 99 бесхозных участков теплосетей.