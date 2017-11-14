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Экономика

Мурманские власти поддерживают развитие инфраструктуры для электрокаров

16:0314.11.2017
(обновлено: 17:07 14.11.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГорода России. Мурманск. Архивное фотоГорода России. Мурманск. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области поддерживает идею развития инфраструктуры для использования электромобилей в Заполярье, где уже работает зарядная станция для электрокаров, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Город Мурманск. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Первая в Мурманске зарядная станция для электромобилей была открыта в конце июня. Пока она не пользуется популярностью, но перспективы для использования электрокаров есть, считают в правительстве региона. В первую очередь это связано с соседней Норвегией, которая является мировым лидером в использовании электромобилей.

"Мы бы хотели, чтобы Мурманская область была в передовиках. Я вижу перспективу в том, чтобы на дороге между Мурманском и Киркенесом (Норвегия) появилась зарядная станция в районе Титовки (примерно на половине пути) – она могла бы быть ориентирована на тех, кто едет из Норвегии", — отметил Никора.

С другой стороны, говорит замгубернатора, многое будет зависеть от динамики пополнения не только личного, но и корпоративного транспорта: есть компании, которые планируют переходить именно на электромобили. Пока, по некоторым подсчетам, по Мурманской области ездят не больше десятка электрокаров.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор экологического объединения Bellona Нильс Бёмер, за последние полгода организация видит рост интереса к использованию электромобилей, не только в Мурманске, но и в Москве, Петербурге и других городах.

Северное сияние в окрестностях Мурманска. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Улучшается инфраструктура, растет количество электрокаров на дорогах. Не столько, сколько в Норвегии, но есть прогресс. Норвегия – страна с наибольшем количеством электрокаров, и мы видим, что многие страны следуют за нами, и Россия в том числе. Необходим толчок со стороны правительственных структур, нужно использовать экономические инструменты, строить заправки и так далее", — считает Бёмер.

Он отметил, что росту количества электромобилей в Норвегии способствовали экономические меры – снижение или освобождение от налогов и других платежей, а также разрешение для электрокаров на использование выделенных полос для общественного транспорта, бесплатные парковка и зарядка.

По мнению замгенерального директора "Park Inn by Radisson Полярные Зори", где установлена первая электрозаправка, Андрея Милохина, перспективы у использования электрокаров в России далекие, но они есть. "Россия в целом сильно отстает от мира, Европы и азиатских стран в деле продвижения электромобилей. Плюс фактор севера. Но мы верим, что это будет востребовано. Мы согласились участвовать в этом эксперименте, потому что нам не пришлось вкладывать деньги – это не бизнес, но это долгосрочная перспектива", — отметил Милохин.

Вид на порт в Мурманске. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Он рассказал, что некоторое время назад электрозаправкой у гостиницы воспользовался турист из Австрии. "Если бы не было зарядной станции в Мурманске, он бы в Россию не заехал. Узнав, что есть заправка, он приехал, жил в Мурманске 3 дня. Это уже начало инфраструктуры, которая пока мало востребована", — отметил Милохин.

Зарядная станция с возможностью одновременной зарядки двух автомобилей была установлена на территории парковки гостиницы "Park Inn by Radisson Полярные Зори" 26 июня. Станцию преподнесло в подарок Мурманску в Год экологии международное объединение Bellona. В течение двух лет владельцы электрокаров, а также гибридов с возможностью подзарядки от электросети (Plug-in Hybrid) смогут здесь заряжать свой автомобиль бесплатно. В зависимости от автомобиля, полная его зарядка будет занимать от 5 до 8 часов.

Первый электромобиль Bellona презентовала в Мурманске в 1992 году. По дорогам соседней с Мурманской областью Норвегии с населением в пять миллионов человек ездят более 100 тысяч электромобилей, которые пользуются большим количеством льгот. "Несмотря на немалую цену, они давно перестали быть дорогими игрушками или данью моде — в Европе и США электромобили меняют мир автопрома и при этом не загрязняют атмосферу", — поясняет Bellona.

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